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ترامب: أيا كان مرشح الديمقراطيين أدعوه للمناظرة

Lebanon 24
22-07-2024 | 00:23
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قال الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري لمنصب الرئاسة دونالد ترامب "أيا كان مرشح الديمقراطيين للسباق الرئاسي فإنني أدعوه للمناظرة".

ودعا ترامب أن تكون المناظرة القادمة على قناة "فوكس نيوز" Fox News وليس "إي بي سي" ABC المتحيزة، على حد قوله.
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هذا وأطلقت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية ترامب إعلانها الأول ضد كامالا هاريس، وهي أبرز الأسماء المرشحة لخلافة الرئيس الحالي جو بايدن في نيل ترشيح الحزب الديمقراطي على منصب الرئيس.
وأفاد جيسون ميلر كبير مستشاري الرئيس السابق باستعداد حملة ترامب الانتخابية لمواجهة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس منذ وقت طويل. كما اتهم هاريس بأنها المسؤولة عن أزمة الحدود والتضخم والفوضى في البلاد.

وأوضح جيسون أن الرئيس السابق باراك أوباما لا يدعم ترشح هاريس لمنصب الرئاسة.
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