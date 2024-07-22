ترامب: أيا كان مرشح الديمقراطيين أدعوه للمناظرة

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قال الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري لمنصب الرئاسة دونالد ترامب "أيا كان مرشح الديمقراطيين للسباق الرئاسي فإنني أدعوه للمناظرة".ودعا ترامب أن تكون المناظرة القادمة على قناة "فوكس نيوز" Fox News وليس "إي بي سي" ABC المتحيزة، على حد قوله.هذا وأطلقت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية ترامب إعلانها الأول ضد كامالا هاريس، وهي أبرز الأسماء المرشحة لخلافة الرئيس الحالي جو بايدن في نيل ترشيح الحزب الديمقراطي على منصب الرئيس.