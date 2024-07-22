انسحاب بايدن من السباق الرئاسي... ما يجب معرفته عن تبعات القرار

اتخذ الرئيس الأميركي جو بايدن قرار الانسحاب من الانتخابات الأميركية بعد تعرضه لضغوط متزايدة من داخل حزبه، مما يثير التساؤلات عما ستحمله الفترة القادمة من مفاجآت في الولايات المتحدة.

اتخذ بايدن الاختيار بعد ضغوط متزايدة

Advertisement



استسلم بايدن للضغوط من داخل حزبه مع نمو عدد المشرعين والمانحين الذين طالبوه بالتنحي على مدار الأيام القليلة الماضية. استسلم بايدن للضغوط من داخل حزبه مع نمو عدد المشرعين والمانحين الذين طالبوه بالتنحي على مدار الأيام القليلة الماضية.

انضم السناتور جو مانشين إلى قائمة من المشرعين الديمقراطيين الذين طالبوا بايدن "بتسليم الشعلة إلى جيل جديد"، مثل بيتر ويلش (ديمقراطي من فيرمونت)، وجون تيستر (ديمقراطي من مونتانا)، وشيرود براون (ديمقراطي من أوهايو)، ومارتن هاينريش (ديمقراطي من نيو مكسيكو).

هاريس خليفة محتملة



أيد بايدن، الأحد، على الفور نائبته كاملا هاريس لتكون المرشحة الديمقراطية القادم في السباق الانتخابي.

أصدرت هاريس لاحقا بيانا خاصا بها قالت فيه إنها "ستكسب هذا الترشيح وتفوز به".

البحث جار عن "رفيقها المحتمل" في الترشح



بعد أن أبدى بايدن دعمه الكامل لهاريس، بدأ البحث عن من يمكن أن يكون رفيقها في الترشح.

تشمل بعض الأسماء التي تم طرحها بالفعل حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير، وحاكم إلينوي جيه بي بريتزكر، وحاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، وحاكم ولاية ميشيغان جريتشن ويتمر، وحاكم ولاية كارولينا الشمالية روي كوبر، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا مارك كيلي.

اسم آخر رفيع المستوى تم تضمينه في قائمة الأسماء المقترحة هو حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، على الرغم من أنه خيار غير مرجح نظرا لأن البطاقة لا يمكن أن يكون بها مرشحان من نفس الولاية.

القرار يلقي بالانتخابات في "منطقة مجهولة"



يرسل قرار بايدن الانتخابات إلى مرحلة جديدة مضطربة، لم نشهد مثلها في سباق رئاسي أميركي منذ أكثر من نصف قرن.

رغم ذاك سيكون ذلك أيضا مصدر ارتياح لشريحة ضخمة من المانحين الديمقراطيين، الذين حث عدد متزايد منهم الرئيس على الانسحاب، لكن هذا يفتح الباب أيضا أمام الفوضى المحتملة، ورغم أن بايدن أيد هاريس كخليفة له، فإن المراقبين ليسوا متأكدين تماما من كيفية تطور العملية من هذه النقطة.

لا يُطلب من المندوبين الذين تعهدوا بدعم بايدن التصويت لهاريس، مما يعني أنهم قد يدعمون مرشحا مختلفا وهذا يثير شبح المزيد من الاضطرابات إذا وجد الديمقراطيون أنفسهم على خلاف حول من يجب أن يكون المرشح الجديد.

أكد بعض الديمقراطيين، بما في ذلك النائب جيم كليبيرن (ديمقراطي من ساوث كارولينا)، أنه على الرغم من أن هاريس هي بديلهم المفضل، فإن الحزب سيعقد "انتخابات تمهيدية مصغرة" قبل اختيارها رسميا.

يبقى أيضا أن نرى ما إذا كان أي ديمقراطي سيتحداها بالفعل ويخاطر بإلحاق الضرر بمستقبل الديمقراطيين السياسي من خلال محاولة تخطي أول امرأة سوداء وآسيوية أميركية للوصول إلى منصب نائب الرئيس.

بدأ حلفاء ترامب بالفعل في "التحول" نحو مهاجمة هاريس



حتى قبل إعلان انسحاب بايدن ، بدأ الجمهوريون بالفعل في "شحذ سكاكينهم" ضد هاريس.

أبدى ترامب بالفعل رأيه في احتمالية مواجهة هاريس، حيث صرح لشبكة "سي إن إن" بعد وقت قصير من قرار بايدن بأنها ستكون "أسهل في الهزيمة".

مع ذلك، يجد الجمهوريون أنفسهم في منطقة مجهولة أيضا، حيث تم فجأة إخراج خصمهم الرئيسي من الترشح ولم يتم تأكيد خصم جديد بعد.

سيتعين على ترامب وحلفائه البقاء على أهبة الاستعداد وتشكيل خطوط هجوم جديدة وهم ينتظرون لمعرفة من سيرشحه الديمقراطيون في النهاية. (سكاي نيوز)