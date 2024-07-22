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صدور أمر ملكي سعودي "بتعديل اسم وزارة".. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
22-07-2024 | 00:29
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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا بتعديل اسم "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان" ليكون "وزارة البلديات والإسكان".

وقال وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، إن "تعديل مسمى الوزارة يعد من ضمن الخطوات المتجددة التي تعكس الالتزام بتطوير بيئة حضرية متطورة بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030".
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وأضاف أن هذه الخطوة تساهم في "رفع مستوى الأداء العام للوزارة والجهات التابعة لها من الأمانات والبلديات، لتحقيق خطط التنمية الحضرية المستدامة، وتمكين البلديات من الإسهام في رفع جودة الحياة للمدن وتطوير قطاع الإسكان لتقديم خدمات مبتكرة للمستفيدين".

وأوضح أن "قطاعي البلديات والإسكان من القطاعات الرئيسة والأساسية للدولة والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث أولت رؤية المملكة 2030 اهتماما خاصا بهما ضمن خططها وبرامجها".

وأشار إلى أن "الوزارة تعمل بشكل مستمر على رفع مستوى جودة الخدمات البلدية والسكنية المقدمة للمواطنين وفقا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية".

ويذكر أنه تم إنشاء "وزارة الشؤون البلدية والقروية" عام 1975، وكانت مسؤولة عن التخطيط العمراني للمدن والطرق وتطوير المناطق البلدية والقروية وإدارة خدمات الحفاظ على النظافة والصحة والبيئة.

وفي عام 2021 تم إصدار أمر ملكي بضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ولدى الاطلاع على موقع الوزارة الرسمي، يلاحظ عدم تغير الاسم والشعار حتى تاريخ نشر هذا الخبر.
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