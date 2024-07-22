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الرئيس المصري يفوض رئيس الوزراء لمباشرة اختصاصاته في 7 مجالات

Lebanon 24
22-07-2024 | 02:11
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قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفويض رئيس مجلس الوزراء لمباشرة اختصاصاته في 7 مجالات.


ونشر القرار في الجريدة الرسمية أمس الأحد، حيث نص على أن يفوض مدبولي في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات التالية:
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أولا: في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع الملكية.

ثانيا: في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال.
ثالثا: في مجال العاملين بالدولة.

رابعا: في مجال الهيئات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام.

خامسا: في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات.
سادسا: في مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ.

سابعا: في مجال تأشيرات الموازنة. (روسيا اليوم)
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