الرئيس المصري يفوض رئيس الوزراء لمباشرة اختصاصاته في 7 مجالات

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفويض رئيس مجلس الوزراء لمباشرة اختصاصاته في 7 مجالات.

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ونشر القرار في الجريدة الرسمية أمس الأحد، حيث نص على أن يفوض مدبولي في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات التالية:أولا: في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع الملكية.ثانيا: في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال.