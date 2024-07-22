ماسك ينتقد المساهمات الأوروبية المالية القليلة في "الناتو" أمام المساهمات الأميركية

انتقد رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك مساهمات واشنطن المالية في حلف الأطلسي والتي أعلى بشكل غير معقول من المساهمات الأوروبية، مؤكدا قدرة أوروبا على دفع تكاليف دفاعها بنفسها.



Advertisement



وتتزايد مخاوف البعض من وضع الحلف مع الولايات المتحدة في ظل فوز محتمل للرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، حيث أكد ترامب أكثر من مرة أنه لا يجب على الولايات المتحدة الدفاع عن دول الناتو التي لا تدفع مستحقاتها للحلف. وكتب ماسك في منصة "x": "فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي، فإن المبلغ الذي تساهم به الولايات المتحدة أعلى بشكل غير معقول من الحلفاء الآخرين.. لماذا يدفع دافعو الضرائب الأميركيون تكاليف الدفاع عن أوروبا في حين أن أوروبا قادرة تماما على القيام بذلك بنفسها؟".وتتزايد مخاوف البعض من وضع الحلف مع الولايات المتحدة في ظل فوز محتمل للرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، حيث أكد ترامب أكثر من مرة أنه لا يجب على الولايات المتحدة الدفاع عن دول الناتو التي لا تدفع مستحقاتها للحلف.

كما أشارت تقارير سابقة إلى أن ترامب، في حالة إعادة انتخابه، قد يتخلى عن فكرة توسيع "الناتو" شرقا ويلغي الضمانات الأمنية لدول الحلف التي يقل إنفاقها الدفاعي عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

في فبراير الماضي، قال المساعد السابق للرئيس الأمريكي السابق لشؤون الأمن القومي جون بولتون إن دونالد ترامب يعتزم جديا سحب الولايات المتحدة من حلف "الناتو" إذا أعيد انتخابه. (روسيا اليوم)