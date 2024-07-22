زلات بايدن... خطط إنقاذ الرئيس من التعثر والتلعثم والنسيان

على مدى 3 سنوات ونصف، وضع مساعدو جو بايدن خططا دقيقة لإخفاء زلات الرئيس الأميركي، من التعثر إلى التلعثم والنسيان.

وتضمنت الخطط اختيار الأماكن التي يمشي فيها بعناية، واختيار الأحذية التي تمنعه من السقوط، وتقصير جدول أعماله حتى يحصل على مزيد من النوم.

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واتهم المساعدون بالتورط في إخفاء تدهور حالته الصحية قبل أن يتضح ذلك واضحا أثناء المناظرة التي جمعته بدونالد ترامب.



منذ أداء بايدن الكارثي في المناظرة، تسربت المزيد من التفاصيل حول كيفية جدولة مساعدي البيت الأبيض ليومه.

حيث تمت جدولة معظم مواعيده بين الساعة 10 صباحا و4 مساء، لأن هذا هو الوقت الذي يكون فيه بايدن "منخرطا بالعمل بشكل موثوق"، وفقا لما ذكره موقع "أكسيوس".

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن استعداداته للمناظرة كانت أيضا خلال النهار حتى يتسنى له الحصول على قيلولة بعد الظهر.

حتى أن زعماء العالم بذلوا قصارى جهدهم للتكيف مع جدول أعماله الأكثر صرامة، لكن الأمر لم ينجح بعد.

في مجموعة السبع في سويسرا في حزيران 2022، تم تحديد اجتماع في وقت مبكر من المساء مع المستشار الألماني أولاف شولتز، لكن بايدن لم يحضر وأرسل وزير الخارجية أنتوني بلينكين، الذي أعلن للحاضرين أن بايدن ذهب إلى الفراش وهو ادعاء نفته وزارة الخارجية.





كما تغيب الرئيس عن عدد من العشاءات الرسمية مع زعماء العالم أثناء سفره إلى الخارج.

فقد تخلى عن حضور العشاء في قمة حلف شمال الأطلسي العام الماضي في ليتوانيا في تموز.

قبل شهرين من ذلك، غادر عشاء مجموعة السبع مبكرا عندما اجتمع زعماء العالم في جزيرة مياجيما.

وفي قمة مجموعة العشرين في بالي عام 2022، لم يحضر بايدن أيضا عشاء القادة.

"أوراق الغش"



لسنوات، كانت بطاقات الملاحظات هي التي ترشد بايدن، حيث تقدم الأوراق شرحا تفصيليا لما يفترض أن يفعله الرئيس، وتعليمات بسيطة مثل "أنت تجلس على مقعدك".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن حملة بايدن كانت تطلب المانحين تقديم أسئلتهم مقدما قبل أي حدث يتم فيه تبادل الأسئلة والأجوبة مع بايدن.

السلالم القصيرة إلى طائرة الرئاسة



في الصيف الماضي، بدأ بايدن في استخدام السلالم الصغيرة للصعود على متن طائرة الرئاسة.

لقد تعثر على سلالم الطائرة الرئاسية بعد شهرين فقط من توليه منصبه، متوجهاً إلى أتلانتا في اذار 2021.



لقد فعل ذلك مرة أخرى عند مغادرة وارسو في شباط 2023 ، بعد رحلته السرية إلى أوكرانيا.

وفعل ذلك مرة أخرى في اذار 2023 أثناء توجهه إلى سيلما، ألاباما.



اعترف مساعدون لصحيفة "بوليتيكو" بأن استخدام بايدن لسلالم طائرة الرئاسة الأقصر كان متعمدا لتجنب السقوط في المستقبل، حيث يقلل عدد الخطوات من 26 إلى 14.





سرب من المساعدين أثناء سيره لركوب الطائرة



في نيسان، غيّر بايدن فجأة البروتوكول الخاص بكيفية سيره إلى طائرة وبدأ يستعين بمساعدين.

وفقا لأكسيوس، أبدى بعض المساعدين انزعاجهم من أن سير بايدن المنفرد يلفت الانتباه كثيرا إلى مشيته الجامدة.

الأحذية التي تساعد على منع التعثر



لأشهر، جرب بايدن عدة أنواع من الأحذية.

يعاني الرئيس من اعتلال الأعصاب الطرفية الحسية، والذي يمكن أن يسبب خدرا في القدمين ويؤدي إلى التعثر.

بدأ بايدن في الأحذية الرياضية ذات النعل العريض بقيمة 150 دولارا من ماركة الملابس الرياضية "هوكا".

جهاز CPAP



في حزيران 2023، لاحظ الصحفيون وجود وجود علامات على وجه بايدن، حيث أكد البيت الأبيض بسرعة أن الرئيس بدأ في استخدام جهاز CPAP لعلاج انقطاع النفس أثناء النوم.

منذ عام 2008، كان انقطاع النفس أثناء النوم لدى بايدن جزءا من سجله الطبي العام.

اعتقد الأطباء أن ضربات قلب بايدن غير المنتظمة، المعروفة باسم الرجفان الأذيني، كانت مرتبطة على الأرجح بانقطاع النفس أثناء النوم.

لكن تقريرًا طبيًا صدر عام 2019 عن حملة بايدن، قال إن انقطاع النفس أثناء النوم لدى بايدن قد تحسن بعد خضوعه لجراحة الجيوب الأنفية.

وعند ملاحظة العلامات على وجهه، تساءلت صحيفة "نيويورك بوست" في أبريل: "في أي وقت استيقظ، كانت خطوط القناع لا تزال مرئية على وجه الرئيس بعد الظهر بقليل". (سكاي نيوز)