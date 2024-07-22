تفاصيل جديدة عن قرار بايدن بالانسحاب.. اتصل بشخصين سراً ودعاهما لمنزله

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كشفت تفاصيل تغيير الرئيسي الأميركي جو بايدن رأيه وإعلان الانسحاب من الترشح الرئاسي، ساعات بعد إعلانه المفاجئ، حيث اتصل بايدن هاتفياً في وقت متأخر من بعد ظهر السبت بشخصين وقال لهما "أحتاجك أنت ومايك في المنزل".وكان بايدن يتحدث عبر الهاتف من منزله الذي يقضي فيه إجازته بولاية ديلاوير، مع ستيف ريكيتي، مستشار الرئيس وأحد أقرب مستشاريه ومايك دونيلون، كبير الاستراتيجيين وكاتب الخطابات منذ فترة طويلة، وسرعان ما وصل الرجلان إلى منزله في وقت كان يتعافى فيه من كوفيد.وبعد ظهر ذلك اليوم وحتى وقت متأخر من الليل، عمل الثلاثة على واحدة من أهم الرسائل التاريخية لرئاسة بايدن وهو الإعلان عن قراره بالانسحاب من حملة إعادة انتخابه بعد ضغوط كبار الديمقراطيين والمانحين والحلفاء المقربين والأصدقاء للخروج من السباق وفقا لمصادر أبلغت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.ولم يخبر بايدن معظم موظفيه إلا قبل دقيقة واحدة من إصدار الإعلان التاريخي للعالم على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد.وتحدثت معه نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي أيدها بايدن، في وقت سابق من صباح أمس الأحد، كما فعل جيف زينتس، رئيس موظفيه، وجين أومالي ديلون، رئيسة حملته.واستمعت مجموعة من كبار المستشارين في البيت الأبيض مباشرة إلى الرئيس عبر مكالمة عبر تطبيق Zoom. وعلم آخرون في الجناح الغربي بذلك عندما رأوا الأمر يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي.وكتب بايدن: "أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى، وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي".وكان التنازل مذهلاً، ومتناقضًا مع حملة الإنكار الغاضبة والمستمرة في الأيام القليلة الماضية من حملة بايدن. وسلط خطاب التنازل الضوء على كيفية قيام الرئيس بإبقاء المعلومات خاضعة لرقابة مشددة بين دائرة صغيرة من الأصدقاء والمستشارين القدامى وأفراد الأسرة وهو الأمر الذي كان صحيحًا طوال فترة رئاسته، وظهر بشكل خاص خلال الأزمة التي اجتاحته منذ مناظرة الشهر الماضي.ومنذ وصول الرئيس إلى ديلاوير مصابًا بفيروس كوفيد في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، وقال للصحفيين "أنا في حالة جيدة "كان هناك حقيقتان سياسيتان: الأولى كانت بنية تحتية مترامية الأطراف للحملة الانتخابية، عازمة على المضي قدمًا من خلال الاستمرار في دعم بايدن. أما الأخرى فكانت تطبخ داخل المنزل الذي تبلغ مساحته 6850 قدمًا مربعًا في ديلاوير.ولم يكن أحد تقريبًا خارج المنزل يعرف ما كان يفكر فيه بايدن حتى نشر بيانه على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأحد. حتى تلك اللحظة، لم يكن أمام حلفاء بايدن خيار سوى افتراض أنه كان في الحملة، حتى أوضح أنه خرج.وتستند هذه التفاصيل إلى مقابلات مع أشخاص مقربين من بايدن، بما في ذلك المشرعون والمانحون والأصدقاء والعائلة الذين كانوا على دراية بتفكير الرئيس عندما اتخذ ما قد يكون أصعب قرار سياسي في حياته المهنية.وطوال اليوم، لم يكن هناك أي كلمة علنية من بايدن، الذي كان مختبئًا مع زوجته جيل بايدن؛ وريكيتي وآني توماسيني، نائب رئيس الأركان؛ وأنتوني برنال، كبير مستشاري السيدة الأولى.وقال أشخاص مقربون من الرئيس إنهم شعروا بأن خطورة اللحظة تثقل كاهله. وبحلول المساء، شعر بعض الأشخاص المقربين جدًا من الرئيس أن شيئًا ما قادم، وأخبروا الآخرين أن نهاية حملة بايدن تبدو حتمية لكن آخرين كانوا يسمعون رسالة مختلفة من الرئيس نفسه.واختار الرئيس، الذي لا يزال مريضًا، إعلان قراره عبر رسالة بدلاً من الكاميرا، وعمل على صياغته مع دونيلون، مؤلف العديد من الكلمات العامة للرئيس، بينما ركز ريكيتي على الخطوات التالية، مثل متى يتم إبلاغ الموظفين بكيفية القيام بذلك ومن يجب إخطاره أيضًا.وتم الانتهاء من الرسالة أمس الأحد، على الرغم من أن مسؤولي البيت الأبيض وحلفاء الرئيس غير المدركين ما زالوا يضغطون على الصحفيين بتعليقات حول مدى تصميم الرئيس على البقاء في السباق، وهزيمة ترامب وخدمته لفترة ولاية أخرى.وفي الساعة 1:45 ظهرًا يوم الأحد وقبل دقيقة واحدة من نشر بايدن خطاب انسحابه إلى العالم أخبر الرئيس العديد من مستشاريه، بما في ذلك أنيتا دان، التي تدير الاتصالات الاستراتيجية وقرأ لهم الرسالة وشكر موظفيه على خدمتهم.ثم أجرى زينتس مكالمة هاتفية مع مسؤولين آخرين في البيت الأبيض لتأكيد صحة الخبر وشكرهم على كل عملهم الشاق، وأعقبه مكالمة مماثلة أجراها مع أعضاء حكومته، الذين لم يكونوا على علم بذلك حتى نشر المنشور على الإنترنت. وأمضى بايدن جزءًا من اليوم في إجراء مكالمات هاتفية مع قادة الكونغرس والحلفاء الآخرين.وقرر إعلان انتهاء ترشحه على منصة "إكس"، بحسب أشخاص مطلعين على القرار، لأنه منحه القدرة على القيام بذلك "على طريقته"، متجنباً المكائد والتسريبات التي ابتليت بها حملته في الأسابيع الأخيرة. وتم نشر البيان على X في الساعة 1:46 مساءً.(العربية)