تسعى للحصول على دعم زملائها في الحزب.. كامالا هاريس تبدأ تحركاتها

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أطلقت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن حملتها الرئاسية لعام 2024 ساعية للحصول على دعم زملائها في الحزب الديمقراطي من خلال مساندة بايدن لها بعد انسحابه من السباق في ظل مخاوف تتعلق بسنه وصحته.وأجرى مسؤولو حملتها وحلفاؤها مئات الاتصالات، الأحد، لدعوة المشاركين في مؤتمر الحزب الشهر المقبل إلى دعم ترشيحها لخوض انتخابات الرئاسة في 5 تشرين الثاني أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.وقالت مصادر متعددة إن الاتصالات، التي تهدف إلى منع ظهور منافسين محتملين من الديمقراطيين، بدأت تقريبا فور انسحاب بايدن من السباق.كما قال عدة أعضاء إن رؤساء الحزب في الولايات دعموا هاريس في اتصال هاتفي.وذكر مصدر مطلع أن هاريس تحدثت مع حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، وهو مرشح محتمل لمنصب نائب الرئيس، ومع زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، ومع رئيس كتلة المشرعين السود في الكونغرس ستيفن هورسفورد.وستضفي هاريس (59 عاما)، وهي أميركية سوداء من أصل آسيوي، حيوية جديدة تماما على السباق مع ترامب (78 عاما) في ظل فرق الأجيال والثقافة.وذكر البيت الأبيض أن هاريس ستدلي بتصريحات في ساوث لون، اليوم الإثنين، في احتفال لبطولة فرق الكليات لكرة القدم لعام 2023-2024.ورغم إظهار الدعم المبكر لهاريس، لم يتوقف الحديث عن عقد مؤتمر مفتوح عندما يجتمع الديمقراطيون في شيكاغو في الفترة من 19 إلى 22آب .ولم تعلن رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي والرئيس السابق باراك أوباما عن دعمهما لهاريس رغم أنهما أشادا ببايدن.ومع دخول الديمقراطيين منطقة مجهولة، قال رئيس اللجنة الوطنية للحزب جيمي هاريسون إن الحزب سيعلن قريبا عن الخطوات التالية في عملية الترشيح.ومن المؤكد أن انسحاب بايدن أعاد تشكيل المنافسة، التي تأثرت مرارا الشهر الماضي، في السباق إلى البيت الأبيض.(سكاي نيوز)