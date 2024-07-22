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توقيف رئيس حزب عمران خان في باكستان

Lebanon 24
22-07-2024 | 04:46
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أوقفت الشرطة الباكستانية اليوم رئيس حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان المسجون حالياً، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأوقف عناصر الشرطة المحامي جوهر علي خان خلال مداهمة لمقر حركة انصاف الباكستانية في العاصمة إسلام أباد على ما أفادت محطات التلفزة الباكستانية. 
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