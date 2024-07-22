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عربي-دولي

صورة تكشف عن مفاجأة كبيرة... ترامب تبرّع بالمال لكامالا هاريس

Lebanon 24
22-07-2024 | 05:11
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كشفت "وول ستريت جورنال" أن دونالد ترامب قبل أن يصبح رئيسا تبرع لحملات كامالا هاريس الانتخابية في كاليفورنيا بـ6 آلاف دولار بين عامي 2011 و2013.

وأظهرت السجلات أن ترامب، قدم تبرعا لحملة هاريس بقيمة 5 آلاف دولار في عام 2011، وقدم ألف دولار إضافية في عام 2013.
 
ومنحت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس السابق، حملة هاريس مبلغ 2000 دولار في عام 2014.

ونشرت سارة لونجويل، مستشارة الحزب الجمهوري المناهضة لترامب، صورة لشيك بقيمة 5000 دولار كتبه ترامب في عام 2011. وكتبت: "ههههه".

وحسبما تظهر سجلات الولاية فإن ترامب ساهم أيضا في دعم منافس آخر محتمل، وهو حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم، الذي قدم لحملته 2500 دولار في عام 2009 لأول محاولة لنيوسوم للفوز بمنصب حاكم الولاية.

وقبل دخوله إلى عالم السياسة في عام 2015، كان ترامب مساهما متكررا في الحملات الانتخابية للمرشحين من كلا الحزبين.

وسبق لترامب أن رد على الانتقادات الموجهة لتبرعاته بالقول: "أنا أعطي للجميع. عندما يتصلون، أعطي. وأنت تعرف ماذا، عندما أحتاج إلى شيء منهم بعد عامين، بعد ثلاث سنوات، أتصل بهم. إنهم هناك من أجلي". (روسيا اليوم)
 
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