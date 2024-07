بين الأسد وبايدن.. زاخاروفا تتحدث عن عبارة تاريخية وفنجان قهوة

Advertisement

في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي، استذكرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاورفا عبارة "يجب أن يرحل" التي طالما رددتها الإدارات الأميركية المتعاقبة عن الرئيس السوري بشار الأسد.وهذه المرة تقصدت زاخاروفا أن تنسب جملة He must go الشهيرة عن الرئيس الأسد إلى تنحي بايدن طواعية أو مرغما عن سباق الرئاسة بعد الكثير من الملابسات التي أحاطت بأهليته كمرشح أو رئيس لولاية ثانية.وكتبت زاخاروفا في قناتها على تطبيق "تيلغرام": "يجب أن يرحل" He must go.. هكذا قال الرئيس الأسد وهو يطالع الصحف الأميركية هذا الصباح.. ويحتسي فنجانا من القهوة بمناسبة الذكرى الـ80 للعلاقات الروسية السورية". (روسيا اليوم)