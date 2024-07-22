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الطيران الإسرائيلي يستهدف خيمة للصحفيين وسط غزة.. وهذا الناشط الاعلامي من بين الشهداء! (صورة)

Lebanon 24
22-07-2024 | 06:42
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أفادت وسائل اعلام اليوم الأثنين، باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، باستهداف الطيران الإسرائيلي خيمة للصحفيين في ساحة مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
 
 
ومن بين الشهداء، الناشط الاعلامي والباحث في مجال الإعلام السياسي حيدر المصدر، جراء القصف الإسرائيلي للخيمة، بحسب ما ذكرته شبكة القدس الإخبارية.
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مراسلنا: قتلى وجرحى باستهداف الطيران الإسرائيلي خيمة صحفيين وسط غزة (فيديو+صورة)
 
 
كما استهدف الجيش الإسرائيلي خياما بجانب خيمة أخرى للصحفيين بمحيط المستشفى.

من جهته، قال المدير الطبي في مستشفى "شهداء الأقصى": قد نعلن خروج المستشفى عن الخدمة خلال الساعات المقبلة، وفي حالة خروج المستشفى عن الخدمة فلن تتوفر أي خدمات طبية.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأن الجيش الإسرائيلي عازم على تدمير القطاعات الحيوية باستهدافه مستشفى "شهداء الأقصى".
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