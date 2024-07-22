ما حقيقة سقوط طائرة مصريّة ومقتل جميع ركابها؟

نفت وزارة الطيران المصرية ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن حادث سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها.



وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، مناشدة رواد وسائل التواصل بتوخي الدقة والحذر قبل نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات قد تثير البلبلة والقلق بين المواطنين. (العربية)

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