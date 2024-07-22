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عربي-دولي

بلجيكا تدعو لتوحيد الاتحاد الأوروبي بشأن ممارسات إسرائيل بفلسطين

Lebanon 24
22-07-2024 | 11:20
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قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب إن على الاتحاد الأوروبي التحدث "بصوت واحد" بشأن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية حول سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في بيان للصحفيين، الاثنين، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
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وردا على سؤال حول رأي محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه فورا، قالت لحبيب: "يجب أن يكون للاتحاد الأوروبي صوت واحد".
وشددت على وجوب اتباع قرار محكمة العدل الدولية.
وأضافت: "لا يمكننا أن نكتفي بالدفاع عن سيادة القانون والديمقراطية فحسب. هذا قرار محكمة العدل الدولية، وعلينا أن نلتزم به". (الاناضول)
 
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