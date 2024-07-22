مديرة جهاز الخدمة السرية تعترف: فشلنا في حماية ترامب

إعترفت مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركية، كمبرلي تشيتل، اليوم الاثنين، بفشل جهازها بمهمته خلال التجمع الانتخابي للرئيس السابق، دونالد ترامب في 13 تموز، مضيفة أنها تتحمل المسؤولية كاملة.

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وقالت تشيتل خلال جلسة استماع في جلس النواب الأميركي بشأن محاولة الاغتيال التي تعرض لها ترامب، في بنسلفانيا، إن "أفرادنا حموا ترامب بأجسادهم في 13 تموز، وأنا أشيد بما فعلوه، وأتحمل أي ثغرة أمنية أدت لمحاولة الاغتيال".



وأشارت إلى أن المبنى الذي وقف على سطحه منفذ محاولة الاغتيال كان خارج نطاق الحشد الانتخابي، لافتة إلى أن الجهاز يستعين بأفراد من وزارة الأمن القومي ووكالات أخرى.



وأضافت: "لو كانت لدينا معلومات بأن ترامب في خطر ما كنا سمحنا له باعتلاء المنصة".



وأكدت مديرة جهاز الخدمة السرية، أن الوكالة كثفت مستوى حماية ترامب منذ بدء حملته الانتخابية، وأنها تجري تقييما "لتحديد أوجه الخلل الأمني، في 13 تموز".



واشارت الى انها "أصدرت أوامر بتأمين حماية مكثفة بشكل أكبر لترامب بعد محاولة الاغتيال".

وطالب نواب أميركيون مديرة جهاز الخدمة السرية بالاستقالة على خلفية محاولة الاغتيال.



