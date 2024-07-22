السعودية تودّع آخر طلائع الحجاج عبر مطار المدينة المنورة

غادر أراضي السعودية، الأحد، آخر فوج من حجاج العام الهجري المنصرم 1445هـ، على «الخطوط السعودية» من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة.

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وأقلّت الرحلة المتوجهة من المدينة المنورة إلى كرتاجاتي في إندونيسيا، 320 حاجاً على متنها، بعد إتمامهم مناسك الحج والزيارة، وأقامت «الخطوط السعودية» مراسم توديع للفوج الأخير من الحجاج، لتختتم بذلك عملياتها التشغيلية لموسم الحج الماضي التي امتدت لـ74 يوماً في مرحلتي القدوم والمغادرة.وكانت أولى رحلات الطيران الناقلة للحجاج هذا العام قد وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة في 9 أيار الماضي، من الهند عبر الخطوط الجوية السعودية، وتحمل على متنها 283 حاجاً، واستقبلهم حينها وزير النقل والخدمات اللوجيستية ونائب وزير الحج والعمرة.وأكّدت مصادر رسمية أن السعودية وفّرت خلال موسم الحج الماضي 7700 رحلة جوية عبر 6 مطارات، كما هيّأت أكثر من 27 ألف حافلة، بهدف تسهيل تنقل الحجاج وإثراء رحلتهم المباركة، بالإضافة إلى تسهيل التنقل بين المشاعر المقدّسة عبر قطار الحرمين الذي وفَّر أكثر من 5000 رحلة خلال الموسم. (الشرق الأوسط)