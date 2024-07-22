بأول كلمة بعد انسحابه.. هاريس تتحدث عن "إرث بايدن"

قالت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، اليوم الاثنين، إن "إرث الرئيس الأميركي، جو بايدن، لا يُضاهى في التاريخ الحديث".



وأضافت هاريس في كلمة أمام الجمعية الوطنية للرياضيين الجامعيين، بالبيت الأبيض، أن "الرئيس بايدن أنجز في ولاية واحدة، أكثر من رؤساء خدموا لولايتين".

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وأضافت هاريس في كلمة أمام الجمعية الوطنية للرياضيين الجامعيين، بالبيت الأبيض، أن "الرئيس بايدن أنجز في ولاية واحدة، أكثر من رؤساء خدموا لولايتين".

وتابعت: "تعرفت على الرئيس بايدن لأول مرة من خلال ابنه جوزيف بو، وعملنا معًا مدعين عامين في ولاياتنا".



واكملت: "في ذلك الوقت، كان بو يحكي لي في كثير من الأحيان قصصًا عن والده. كان يخبرني عن أي نوع من الرجال هو جو بايدن. والصفات التي كان بو يحترمها في والده هي كانت نفس الصفات التي أراها كل يوم في رئيسنا. صدقه ونزاهته والتزامه بإيمانه وعائلته وقلبه الكبير وحبه العميق لبلدنا".





واضافت: "أشهد بشكل مباشر أن رئيسنا جو بايدن يناضل كل يوم من أجل الشعب الأميركي".