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إقتصاد

ضربة الحديدة.. ماذا فعلت الغارات الإسرائيلية باليمن؟

Lebanon 24
22-07-2024 | 15:14
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أغارت مقاتلات إسرائيلية، السبت الماضي، على ميناء الحديدة الإستراتيجي، غداة تبنّي المتمرّدين اليمنيين هجوما بمسيرة مفخخة أوقع قتيلا في تل أبيب. وكانت هذه المرة الأولى التي تتبنى فيها إسرائيل هجوما على اليمن.
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وبحسب زفيننبرغ، أدى القصف إلى حرق ما لا يقل عن عشرات الآلاف من اللترات من النفط.
 
 
وفي السياق، قال الخبير المتخصص في التأثيرات البيئية للحروب إنه "من المتوقع حدوث تلوث ساحلي محلي نتيجة المياه الملوثة وتسرب الوقود".


وذكرت مجموعة "نافانتي" ومقرها الولايات المتحدة نقلا عن تجار، أن غارات السبت دمّرت 5 رافعات ومعظم سعة تخزين الوقود بالميناء البالغة 150 ألف طن، مما ترك محافظة الحديدة بسعة إجمالية تبلغ 50 ألفا.


بدوره، قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الاثنين، لفرانس برس إن "سفينة تابعة للبرنامج تحمل مواد غذائية ومنشأة لتخزين الوقود في الميناء تعرضت لأضرار طفيفة في الرافعة" خلال الغارات.

الى ذلك، قالت سلطات الموانئ اليمنية إن ميناء الحديدة "يعمل بكامل طاقته الاستيعابية"، بحسب وكالة سبأ للأنباء التابعة للحوثيين. 





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