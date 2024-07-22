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إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط في الخليج

Lebanon 24
22-07-2024 | 16:30
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، احتجاز ناقلة نفط في مياه الخليج، بدعوى تهريبها الوقود.
وأفاد بيان صادر عن القيادة الإقليمية الثانية للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، أن ناقلة نفط ترفع علم توغو تم احتجازها قبالة سواحل بوشهر.
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ولفت البيان إلى أن "الناقلة تبين أنها تحمل أكثر من 1.5 مليون لتر من الوقود المهرب".
وأوضح أنه "بقرار قضائي تم سحب الناقلة إلى سواحل بوشهر وعلى متنها طاقمها المكون من 12 فردا يحملون الجنسيتين الهندية والسريلانكية".  (الأناضول)
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