هلع في حيفا وإطلاق صاروخ.. ومفاجأة غير متوقعة عمّا حصل!

أعلن مُتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، أنهُ تمّ إطلاق صاروخ اعتراضي على هدفٍ في السماء فوق مدينة حيفا.

بدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن ما تبين لاحقاً هو أن الهدف الذي أُطلق الصاروخ الاعتراضي باتجاهه، هو "سرب من الطيور".

وتزامن هذا الأمر مع إطلاق رشقة صاروخية كثيفة من لبنان باتجاه مستعمرات إسرائيلية.



وانتشرت مقاطع فيديو توثق لحظة إطلاق الصواريخ، فيما سُجل اعتراض القبة الحديدية بعض تلك الصواريخ في الأجواء.



في المقابل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه تم تفعيل صافرات الإنذار من إطلاق الصواريخ في مستوطنات حوسان، تسوريئيل، باكعين، كسرى سامية، ألكوش وباسوتا في الجليل الأعلى، وقد تم إخلاء السكان هناك إلى نقاطٍ آمنة.



وذكرت الصحيفة أنه تم رصد 10 اجتازت الأراضي اللبنانية، موضحة أن مقاتلات الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترضت بعضها.

بدوره، أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، استهداف مسعتمرة تسوريال الإسرائيلية للمرة الأولى بصواريخ "الكاتيوشا"، وذلك رداً على استهداف العدو الإسرائيلي لبلدة حانين - جنوب لبنان.

كذلك، ذكر الحزب أنه استهدف مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المنارة، وذلك رداً على القصف الذي طال بلدة عيتا الشعب.

في غضون ذلك، تحدثت القناة الـ"14" الإسرائيلية عن سقوط صواريخ في تسوريال، معلنة وقوع أضرارٍ في البنية التحتية هناك.