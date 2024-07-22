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عربي-دولي
خدعت الأميركيين.. جي دي فانس: هاريس أسوأ من بايدن
Lebanon 24
22-07-2024
|
23:23
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اعتبر المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس، في كلمة أمس الإثنين، انه يتوجب على كامالا هاريس الانسحاب من سباق الرئاسة.
وأوضح فانس أن على هاريس الانسحاب من السباق الرئاسي في تشرين الثاني المقبل "بعد أن خدعت الأميركيين بأن جو بايدن يستطيع خوض الانتخابات".
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ووصف فانس هاريس بأنها "أسوأ من الرئيس بايدن"، مضيفا أنها "ليست بقوة ترامب".
وتابع فانس قائلا: "أدعو الديمقراطيين للتصويت لنا".
وجاءت تصريحات فانس بعد دعوة وجهها بايدن الإثنين لدعم ترشيح نائبته هاريس لخوض السباق الرئاسي، قائلا "إنها الأفضل".
وفي سياق متصل، هاجمت هاريس في كلمة خلال لقاء حملتها الانتخابية بديلاوير، أمس الإثنين، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر دونالد ترامب.
وقالت هاريس التي أعلنت السعي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض سباق الرئاسة بعد انسحاب بايدن إن ترامب شخص متورط بقضايا جنائية وتمت إدانته.
وأضافت أن "ترامب يريد المخاطرة بالحريات التي يتمتع بها الشعب الأميركي".
واختتمت قائلة إن "ترامب ومشروعه المتطرف سوف يضعف الطبقة المتوسطة". (سكاي نيوز)
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