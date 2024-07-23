"بوليتيكو": الديمقراطيون مرتاحون مع خروج بايدن... مشاكل كبيرة بإنتظارهم

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نشر موقع "بوليتيكو" مقالًا يتناول إنسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من السباق الإنتخابي، حيث دخل الديمقراطيون، لأول مرة منذ ما يقارب شهر، أسبوعًا دون يأس بشأن آفاقهم الإنتخابية.ويأتي الدعم لترشيح كامالا هاريس، بعد فترة طويلة من الأخطاء بدأت بأداء بايدن السيئ في المناظرة في أواخر حزيران، تلاها سلسلة من الأخطاء، ثم تشخيص إصابته بكوفيد.حتى قبل ذلك، كان الديمقراطيون لسنوات يعتقدون أن بايدن كبير في السن وأنهم يريدون شخصًا آخر.وإعتبر الموقع أنه لا يزال لدى الديمقراطيين مشاكل كبيرة، هناك أقل من أربعة أشهر تفصلهم عن الإستحقاق الرئاسي، والحزب لا يزال بلا مرشح أو نائب له.وإستند الموقع إلى إستطلاعات رأي أشارت إلى أنه بحال أصبحت هاريس زعيمة الحزب، لن يكون هناك فرق كبير بينها وبين بايدن في كيفية مواجهتهما لدونالد ترامب.لكن بالنسبة لحزب تعوّد على الانتكاسة تلو الأخرى، شكّل قرار بايدن بعدم الترشح، على الأقل، إرتياحًا حيث يعتقد الديمقراطيون أن لديهم فرصة للقتال، بحسب الموقع."حان الوقت"، قال بول ماسلين، الديمقراطي البارز الذي عمل في حملات الرئاسة لجيمي كارتر وهوارد دين. "لا يزال الطريق صعبًا، لكن هناك فرصة، ويجب تجنّب الأخطاء.وفي ميشيغان، على سبيل المثال، لم تكن الأمور سيئة قبل إنسحاب بايدن، حيث أظهر إستطلاع يوم الأحد أن ترامب يتقدم بفارق 7 نقاط مئوية وبايدن يخسر في كل منطقة من الولاية، التي فاز بها في 2020 بفارق 2.8 نقطة."الإستطلاع الذي نُشر اليوم والذي يظهر تقدّم ترامب في منطقة مترو ديترويت يجب أن يجعل جميع الديمقراطيين يحذرون"، قالت سيناتورة ميشيغان مالوري مكمورو. "لكن هاريس على رأس القائمة ستشعل الطاقة التي نحتاجها، من ديترويت إلى الضواحي، لضمان عدم فوز ترامب".من جهته، قال ستيف غروسمان، الرئيس السابق للجنة الوطنية الديمقراطية، إن قرار بايدن "أعطى الناس أملًا جديدًا"، بينما أخذ "الهواء من حملة ترامب" بعد مؤتمرها الأسبوع الماضي في ميلووكي.كانت الروح المعنوية للديمقراطيين مرتفعة لدرجة أن المتبرعين الصغار قد قدموا أكثر من 46 مليون دولار لحملة هاريس في الساعات الثماني الأولى من بداية حملتها الرئاسية."كانت الأسابيع الثلاثة الماضية مروعة"، قال مايك شمول،رئيس الحزب الديمقراطي في إنديانا. "أعتقد أن الديمقراطيين لديهم فرصة لجعل الأسابيع الثلاثة القادمة ومؤتمرنا وملهمين حتى نتمكن من العمل وهزيمة دونالد ترامب".في تكساس، قال النائب جيمس تالريكو، الديمقراطي من أوستن، إن "كمالا تتولى بالفعل إئتلاف مكافحة ترامب، أكبر إئتلاف في السياسة الأميركية"، مضيفًا: "نحن نقدم زعيمة شابة وحيوية ضد ديكتاتور قديم طامع.""جو بايدن كان أفضل رئيس في حياتي، و"يمكننا التركيز مجددًا على العمل ضد الترامبية والنضال للحفاظ على إرث بايدن وحمايته"، قال أورتيز.وحتى بين الديمقراطيين الذين لا يزالون يتوقعون أن يهزم ترامب هاريس أو أي ديمقراطي آخر، توقّع البعض أن هاريس قد تقلّص الفارق، على الأقل في بعض الولايات الرئيسية مما يساعد الديمقراطيين في منافسات مجلسي النواب والشيوخ."فقد بايدن الناخبين المتأرجحين وقاعدة الناخبين التي نحتاجها"، قال أحد الإستراتيجيين الديمقراطيين.بينما توقّع الإستراتيجي خسارة هاريس، قال: "على الأقل نحصل على إقبال القاعدة للفوز بجميع سباقات مجلس الشيوخ الرئيسية".وهناك شعور بالحزن العميق أيضًا على بايدن، الذي لم يهزم ترامب فقط، بل كان عنصرًا ثابتًا في السياسة الحزبية الديمقراطية لعقود.وأبدى جاي بارملي، المدير التنفيذي للحزب الديمقراطي في ساوث كارولينا، حزنه على بايدن وحماسه لإعادة تصويب السباق.قال: "أعرف مدى صعوبة قرار الرئيس لأنه كان محاربًا ثابتًا لحزبنا وخدم البلاد".هناك قسم من اليمقراطيين كان مقتنعًا بأن بايدن سيخسر لكنه أيضًا ليس أكثر تفاؤلاً بشأن فرص هاريس، خصوصًا بسبب حملتها التمهيدية الرئاسية الفاشلة قبل أربع سنوات."بايدن ينقذنا مرة أخرى"، قال بيت غيانغريكو، إستراتيجي ديمقراطي قديم.