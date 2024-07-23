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عربي-دولي

زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط

Lebanon 24
23-07-2024 | 03:52
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مُجددا أثار عالم الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوغربيتس موجة من القلق والارتباك، بتحذيراته المُخيفة من زلزال مُدمّر قد يُنهي حياة آلاف الأشخاص، مشيرا إلى أنّ توقعاته مبنية على التغيرات التي تشهدها المنطقة، لكن هذه المرة يحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط.
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وأشار إلى أن "هناك احتمالاً بنسبة 50-60 في المئة لحدوث زلزال بقوة 7 إلى 8 درجات في الأيام القليلة المقبلة".

وقال هوجربيتس عبر "فايسبوك" إن "هذه المنطقة قادرة على إنتاج نشاط زلزالي كبير، كما ظهر ذلك في عام 365، فتسبب زلزال بقوة 8.6 درجات في حدوث تسونامي، أثر على حوض شرق البحر الأبيض المتوسط بأكمله".

وأضاف: "يمكن أن يؤدي التقارب بين الكواكب والقمر الذي يشمل القمر والزهرة والمريخ ونبتون إلى نشاط زلزالي أكبر".

وضرب مؤخرا زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر جزيرة كريت اليونانية، وحذر عالم الزلازل الهولندي من هذه المنطقة، بأنها تشكل كارثة كبيرة على حوض شرق البحر المتوسط.

ويشتهر عالم الزلازل الهولندي بعبارات شهيرة وهي "كن على أهبة الاستعداد، تحسبًا لحالة الطوارئ"، وذلك منذ أن أطلقها لأول مرة في زلزال تركيا وسوريا المدمر وبدأ بكتابتها على منصة  إكس. (وكالات)

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