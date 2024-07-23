الأونروا: إسرائيل وضعت 80 بالمئة من قطاع غزة تحت أمر الإخلاء

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قالت وكالة الأونروا، الثلاثاء، إن إسرائيل وضعت ما يزيد عن 80 بالمئة من مناطق قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء، وإن آلاف الفلسطينيين يواصلون الفرار مجددا من مدينة خان يونس.جاء ذلك وفق مسؤولة الاتصالات بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لويز ووتردج، في مقابلة مع إذعة "بي بي سي راديو 4" البريطانية.وأضافت: "نستمر في سماع نفس السؤال من سكان غزة: إلى أين نذهب؟".وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، يفر آلاف الأشخاص للنجاة بحياتهم مجدداً، حسب المصدر نفسه.وشددت أن "إسرائيل وضعت ما يزيد عن 80 بالمئة من مناطق غزة تحت أوامر الإخلاء". (الاناضول)