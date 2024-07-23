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بايدن يعلّق على استقالة مديرة جهاز الخدمة السرية.. هذا ما قاله

Lebanon 24
23-07-2024 | 11:05
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أكّد الرئيس الاميركي جو بايدن اليوم في بيان استقالة مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركي كيمبرلي تشيتل من منصبها، وذلك عقب المحاولة الفاشلة التي كادت أن تؤدي إلى اغتيال ترامب.

وأوضح بايدن في بيان أنّه ينوي تعيين البديل قريبا لادارة الجهاز.
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أضاف:" ممتن للخدمة التي قدمتها المديرة المستقيلة لجهاز الخدمة السرية التي كرست حياتها لأمننا طوال مسيرتها".

وكانت قد أقرّت تشيتل أمام الكونغرس يوم الاثنين بفشلها هي وجهازها في مهمة منع محاولة اغتيال الرئيس السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب، خلال فعالية لحملته يوم 13 تموز في ولاية بنسلفانيا. 

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