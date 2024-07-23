الأمطار تُداهم أثيوبيا.. انزلاقات للتربة قتلت المئات





وحتى الآن، لقي 148 رجلا و81 امرأة حتفهم في الكارثة، وفق ما أفادت إدارة شؤون الاتصالات في منطقة غوفا.

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وتقع منطقة غوفا الإدارية على بعد حوالي 450 كيلومترا عن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتبعد عنها فترة 10 ساعات بالسيارة. ارتفعت حصيلة انزلاق التربة في جنوب إثيوبيا إلى 229 قتيلا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الثلاثاء.وحتى الآن، لقي 148 رجلا و81 امرأة حتفهم في الكارثة، وفق ما أفادت إدارة شؤون الاتصالات في منطقة غوفا.وتقع منطقة غوفا الإدارية على بعد حوالي 450 كيلومترا عن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتبعد عنها فترة 10 ساعات بالسيارة.

وتشيع الانزلاقات الطينية خلال موسم الأمطار في إثيوبيا، الذي يبدأ في تموز، ومن المتوقع أن يستمر حتى منتصف أيلول. (سكاي نيوز)