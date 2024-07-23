عقب استقالة تشيتل.. ترامب ينشر تغريدة لاذعة

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نشر المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب تغريدة لاذعة عقب استقالة مديرة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل، الثلاثاء.وقال في تغريدة على منصة "تروث سوشيال": "لم توفر لي إدارة بايدن/هاريس الحماية المناسبة".وأضاف: "اضطررت إلى تلقي رصاصة من أجل الديمقراطية. لقد كان شرفا عظيما لي أن أفعل ذلك".وقبل التغريدة بفترة قصيرة، كانت مديرة جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة كيمبرلي تشيتل أعلنت استقالتها على خلفية محاولة اغتيال ترامب. (سكاي نيوز)