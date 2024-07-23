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عربي-دولي

قبل انطلاق الأولمبياد.. فرنسا تمنع اللاعبات الفرنسيات من ارتداء الحجاب

Lebanon 24
23-07-2024 | 12:49
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لا زالت قضية منع وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا اللاعبات الفرنسيات من ارتداء الحجاب خلال مسابقات الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس تتفاعل.

وكانت هذه الخطوة قد استدعت انتقادات من جمعيات حقوقية والأمم المتحدة وكذلك منظمة العفو الدولية.
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وعاد النقاش إلى الواجهة من جديد قبل أيام من انطلاق البطولة، بعد رفض اللجنة الأولمبية لدعوات المنظمات الحقوقية حث باريس التخلي عن هذا القرار "التمييزي"، الذي لن يمنع سوى الرياضيات الفرنسيات المحجبات من المشاركة.
 
وعام 1989، شهدت فرنسا جدلاً ضخماً، في ما يعرف بـ"قضية الحجاب"، بعدما فصل مدير مدرسة في إحدى الضواحي ثلاث طالبات، بسبب رفضهن خلع الحجاب في الفصل، ولكن مجلس الدولة لم يحظر يومها ارتداء التلاميذ لرموز دينية. (بي بي سي)

عربي-دولي

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