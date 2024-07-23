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عربي-دولي

روسيا تمدد حبس مواطن ألماني.. هذه تهمته

Lebanon 24
23-07-2024 | 14:24
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مددت محكمة في موسكو، الثلاثاء، الحبس الاحتياطي لمواطن يحمل الجنسيتين الروسية والألمانية بتهمة الخيانة في قضية جنائية "بالغة الحساسية".

وبحسب وكالة تاس الرسمية للأنباء، فإن غيرمان مويزس، المحامي المتخصص في قضايا الهجرة والذي ساعد مواطنين روس على تقديم طلبات إقامة في أوروبا، اعتقل في سان بطرسبورغ في شهر أيار من جانب أجهزة أمن روسية، ثم نُقل إلى موسكو حيث لا يزال في الحبس الاحتياطي.
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ويفيد سجل القضية الموجود على الموقع الإلكتروني لمحكمة ليفورتوفو بأنه في جلسة الثلاثاء تم تمديد الحبس الاحتياطي لـ"غ. مويزس"، المتهم بالخيانة، بحسب ما أوردت وكالة فرانس برس.

ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية من قبل أي تفاصيل عن اعتقاله أو قضيته، وتصاعد الحديث مؤخرا عن احتمال تبادل كبير للسجناء بين روسيا والولايات المتحدة، يشمل ربما دولا غربية أخرى. (سكاي نيوز)
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