هنية يبحث مع حكومة طالبان التطورات السياسية والميدانية بغزة

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بحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الثلاثاء، مع وزير الخارجية بالوكالة لدى حكومة طالبان في أفغانستان مولوي أمير خان متقي، التطورات السياسية والميدانية في فلسطين وقطاع غزة.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية مع الوزير الأفغاني بحكومة طالبان، وفق بيان صدر عن الحركة.وقال البيان: "أجرى هنية اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الإمارة الإسلامية في أفغانستان الشيخ مولوي أمير خان متقي، حيث بحثا مجمل التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بمعركة طوفان الأقصى وتداعياتها المختلفة".واستعرض هنية، خلال الاتصال "التطورات المتلاحقة في فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص"، وفق البيان.وجدد هنية تأكيد حركته على "حرصها على التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار على قاعدة تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني ومقاومته".ونقل البيان عن متقي، تأكيده على "مواقف حكومة طالبان وشعبها الداعم للقضية والمقاومة الفلسطينية". (الاناضول)