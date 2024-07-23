في مصر.. فتحا باب الطائرة لأنّهما شعرا بالحر

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تمكن الأمن المصري من القبض على شخصين تسببا في تأخر إقلاع طائرة "إير كايرو" من مطار القاهرة إلى السعودية، بعد فتحهما باب الطائرة بسبب ارتفاع درجة الحرارة داخلها قبل الإقلاع.وأبانت التحريات في الواقعة أن قائد الطائرة اكتشف عطلا قبل بداية الرحلة، وأثناء محاولته إصلاحه شعر المتهمان بارتفاع درجة الحرارة، فتوجها من تلقاء نفسيهما إلى باب الطوارئ بالطائرة وفتحاه للتهوية، ما تسبب في تعطل كامل للطائرة.وقدمت الشركة اعتذارها لجميع ركاب الرحلة، وقال في بيان، إن رحلتها رقم "SM433 / 434" والمتجهة من القاهرة إلى الدمام، تأخرت عن موعد إقلاعها بسبب العطل الفني الذي تم اكتشافه قبل إقلاع الطائرة في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم، وتم التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية المختصة بمطار القاهرة الدولي. (روسيا اليوم)