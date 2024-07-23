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السّر عند جدته.. ثروة هائلة تنتظر الأمير هاري

Lebanon 24
23-07-2024 | 16:51
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أسابيع قليلة تفصل الأمير هاري عن حصوله على ثروة هائلة، حيث يتوقع أن يحصل دوق ساسكس على دفعة نقدية ضخمة من صندوق ائتماني أنشأته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

ومع بلوغه الأربعين من عمره في 15 أيلول المقبل، من المقرر أن يحصل هاري على مبلغ قيمته 7 ملايين جنيه استرليني وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.
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وتقدر ثروة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بنحو 70 مليون جنيه استرليني وكانت قد وضعتها في صندوق ائتماني للعائلة.

وإلى جانب الأرباح الكبيرة من صفقة "نتفليكس"التي وقعها هو وزوجته ميغان ماركل في أيلول 2020، تلقى هاري وشقيقه ويليام جزءًا كبيرًا من المال من دوقية كورنوال المعفاة من الضرائب.

وكشف أحدث تقدير لصافي ثروة هاري وميغان مجتمعين هو حوالي 60 مليون دولار.

ومن المرجح أن يحصل هاري على حصة أكبر من الوصية السخية مقارنة بأخيه الأكبر، وذلك بسبب كيفية إدارة الشؤون المالية داخل العائلة المالكة.

وبصفته التالي في ترتيب ولاية العرش، سيستفيد ويليام من الثروة الهائلة لدوقية كورنوال، وهي ملكية خاصة تدفع تكاليف الأنشطة العامة والخيرية والخاصة لوريث العرش ومن المرجح أن يحصل هاري على ما يزيد قليلاً عن نصف مبلغ الـ14 مليون جنيه إسترليني المخصص للشقيقين. (العين)
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