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عربي-دولي

الإعصار جايمي.. توقف الحياة في الفلبين ورعب من فيضانات وانهيارات أرضية محتملة

Lebanon 24
23-07-2024 | 23:30
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تسبب الإعصار جايمي ورياح موسمية في هطول أمطار غزيرة، يوم الأربعاء، في منطقة العاصمة الفلبينية والمقاطعات الشمالية، مما دفع السلطات إلى وقف العمل والدراسة، كما جرى وقف تداول العملات والأسهم.
 
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وأوقف المكتب الرئاسي الدراسة في كافة المراحل الأكاديمية والعمل في معظم المكاتب الحكومية بمنطقة العاصمة التي تتكون من 16مدينة ويسكنها ما لا يقل عن 13 مليون نسمة بسبب العاصفة الاستوائية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الفلبينية إن الإعصار جايمي، الذي تبلغ سرعة رياحه القصوى 155 كيلومترا في الساعة، يتجه نحو تايوان.


 وذكرت الوكالة أن الإعصار لم يصل إلى اليابسة، لكنه يعزز الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة في شمال الفلبين.

ونقلت رويترز عن الوكالة "من المحتمل حدوث فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار". (سكاي نيوز)

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