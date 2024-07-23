نادلر يدعو للتحقيق في "تقييد" منصة أكس متابعة حساب حملة هاريس

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يضغط النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك، جيري نادلر، لدفع اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي للتحقيق في ما إذا كان موقع أكس المملوك لإيلون ماسك قد قيد وصول المستخدمين لحساب حملة، كامالا هاريس، الانتخابية.وقدم نادلر، العضو البارز في اللجنة القضائية، رسالة إلى رئيس اللجنة، النائب الجمهوري جيم جوردان، الاثنين، يقول فيها إنه جرى "منع العديد من المستخدمين" من متابعة حساب هاريس، بعد إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، التنحي عن السباق الرئاسي ودعمها لتحل مكانه، وفق ما نقلت شبكة أن بي سي، الثلاثاء، والتي قالت إنها اطلعت على فحوى الرسالة.وكتب نادلر إنه "بغض النظر عن الأيديولوجية السياسية، فإن للأميركيين مصلحة محمية في تلقي اتصالات نائبة الرئيس هاريس في ما يتعلق بترشيحها".وقال إن نائبة الرئيس هاريس "لها الحق في التواصل مع الشعب الأميركي، وهي تترشح لأعلى منصب في البلاد".وأضاف نادلر، في رد عبر البريد الإلكتروني على أحد أسئلة شبكة أن بي سي، إنه "خلافا لعدد لا يحصى من نظريات المؤامرة حول الرقابة السياسية التي طاردها الجمهوريون خلال العام الماضي، فإن محاولة منصة أكس منع المستخدمين من متابعة حساب حملة نائبة الرئيس هاريس تبدو مثالا حقيقيا للرقابة على الإنترنت".وأكد النائب الديمقراطي أن إثبات الجمهوريين لمصداقيتهم يتطلب "التصدي لهذه المحاولة الصارخة للحد من صوت نائبة الرئيس والتحقيق على الفور" في هذه القضية.وكانت هاريس التي باتت قريبة من الفوز بترشيح الحزب رسميا لها بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق، قد حصلت بشكل غير رسمي حتى الآن على تأييد عدد كاف من المندوبين، الذين يفترض أن يصوتوا في مؤتمر الحزب لاختيارها رسميا.وقالت هاريس التي أطلقت جولتها الانتخابية من ويسكنسون، الولاية الحاسمة في الغرب الأوسط التي يتوقع أن تشهد معركة انتخابية مع المرشح الجمهوري، دونالد ترامب: "حققنا في الساعات الـ 24 الماضية أكبر حجم تبرعات في تاريخ الحملات الانتخابية الرئاسية".وسيؤدي انسحاب بايدن من السباق الرئاسي إلى زعزعة خطط الجمهوريين الذين سيضطرون، لمراجعة استراتيجيتهم الانتخابية التي فصّلوها خلال مؤتمرهم الذي استمر 4 أيام في ميلووكي، لمهاجمة وانتقاد بايدن، وليس هاريس، وفق فرانس برس.