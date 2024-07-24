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أغلبهم من الروس والإسبان.. غرق سفينة صيد قبالة جزر فوكلاند على متنها 27 بحّارًا

Lebanon 24
24-07-2024 | 02:44
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لقي ثمانية بحّارة حتفهم في غرق سفينة صيد قبالة جزر فوكلاند في جنوب المحيط الأطلسي، كان على متنها 27 شخصًا بينهم 8 مواطنين روس، و10 إسبان، وفق وسائل إعلام إسبانية.

من جهتها، لم تعلن السلطات البحرية في جزر فوكلاند بعد عن أي حصيلة للضحايا، إثر غرق قارب "أرجوس جورجيا" جراء عاصفة قوية  والذي كان على متنه 27 من أفراد الطاقم.
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ولقي مواطنان إسبانيان حتفهما وفقد اثنان آخران، حسبما أعلنت سلطات منطقة جاليسيا التي يتحدر منها البحاران المتوفان.
 
بدوره، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن "عشرة ركاب من أصل إسباني كانوا على متنه" مضيفا أن "بعضهم علماء".

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية "كان من بين أفراد الطاقم 10 مواطنين إسبان بمن فيهم القبطان".
 
ويبدو أن القارب وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، كان يحمل أيضا من "إندونيسيا وأوروغواي وبيرو".

وكانت حكومة جزر فوكلاند وهي أرخبيل صغير في جنوب المحيط الأطلسي تتنازع على سيادته المملكة المتحدة والأرجنتين، قد أعلنت أن ثمة عمليات إنقاذ جارية.

وقالت سلطات جاليسيا إن "جميع الناجين في صحة جيدة ولم يبلغ إلا عن عدد قليل من الإصابات الطفيفة" مشيرة إلى أن الناجين في طريقهم إلى ميناء ستانلي عاصمة الأرخبيل لإدخالهم إلى مستشفى الملك إدوارد السابع التذكاري. (روسيا اليوم)
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