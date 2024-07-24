ما هي الولايات التي أيدت هاريس حتى الآن؟





وأوضحت الصحيفة أنه وفي استعراض لوحدة الحزب، أعلنت وفود مؤتمرات الولايات أنها أظهرت دعمها لهاريس كمرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة.

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وتضم القائمة حتى الآن ولايات: ألاباما، وألاسكا، وأركنساس، وكاليفورنيا، وكونيتيكت، وفلوريدا، وجورجيا، وغوام، وأيوا، وكانساس، وكنتاكي، ولويزيانا، ومين، وماريلاند، وماساتشوستس، وميسيسيبي، ونبراسكا، ونيفادا.



كما تشمل القائمة: نيو هامبشاير، ونيو جيرسي، ونيويورك، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وبنسلفانيا، وساوث كارولينا، وتينيسي، وساوث داكوتا، وتكساس، ويوتا، وفيرمونت، وفرجينيا، وويست فرجينيا، وويسكونسن، ووايومنغ. ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، حصلت على دعم معظم وفود الولايات لتكون المرشحة الرسمية للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئيسية المقبلة.وأوضحت الصحيفة أنه وفي استعراض لوحدة الحزب، أعلنت وفود مؤتمرات الولايات أنها أظهرت دعمها لهاريس كمرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة.وتضم القائمة حتى الآن ولايات: ألاباما، وألاسكا، وأركنساس، وكاليفورنيا، وكونيتيكت، وفلوريدا، وجورجيا، وغوام، وأيوا، وكانساس، وكنتاكي، ولويزيانا، ومين، وماريلاند، وماساتشوستس، وميسيسيبي، ونبراسكا، ونيفادا.كما تشمل القائمة: نيو هامبشاير، ونيو جيرسي، ونيويورك، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وبنسلفانيا، وساوث كارولينا، وتينيسي، وساوث داكوتا، وتكساس، ويوتا، وفيرمونت، وفرجينيا، وويست فرجينيا، وويسكونسن، ووايومنغ.

وحصلت هاريس كذلك على أصوات الديمقراطيين في الخارج، وأصوات مقاطعة كولومبيا.



وأظهر استطلاع غير رسمي للمندوبين أجرته وكالة "أسوشيتد برس"، أن هاريس حصلت على دعم أكثر من 2500 مندوب، أي أكثر بكثير من عدد 1976 مندوبا اللازم الحصول على أصواتهم للفوز بترشيح الحزب في الأسابيع المقبلة.



ولا يزال بإمكان المندوبين، من الناحية الفنية، تغيير رأيهم، لكن لم يحصل أي شخص آخر على أي أصوات في استطلاع أسوشيتد برس، فيما قال 54 مندوبا إنهم لم يقرروا بعد.