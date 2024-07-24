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معلومات جديدة عن أحد منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي بموسكو.. هذا ما فعله قبل اعتقاله

Lebanon 24
24-07-2024 | 04:30
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كشف تحقيق جديد، أن أحد منفذي اعتداء مجمع "كروكوس" الإرهابي بضواحي موسكو الذي حصل في آذار الماضي، يعقوب يوسف زاده، حاول قبل اعتقاله إتلاف أدلة ضلوعه بالجريمة، وحوّل أموالا لأعوانه لتأمين إقامتهم.

وبينت الوثائق التي حصلت عليها وكالة "نوفوستي"، أن المتهم بتقديم العون للإرهابيين الذين هاجموا "كروكوس"، حاول بعد توجيهات من مدبري الهجوم، إتلاف الأدلة قبل أن يتم اعتقاله، وغيرها من الأدلة على نشاطه الإجرامي.
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وبحسب التحقيقات، وقبل أيام من تنفيذ الهجوم الإرهابي حول يوسف زاده أموالا إلى شريك له عبر بطاقته المصرفية "لتأمين إقامة الإرهابيين"، كما حول مبلغا ماليا إلى أحد الجناة بعد ارتكابه الجريمة.

واعتقلت محكمة "باسماني" في موسكو المتهم زاده في نيسان الماضي، وهو مواطن طاجيكي، متزوج وله 3 أطفال.

وقبل اعتقاله، اشتغل في روسيا عامل بناء، ولم يكن مسجلا لدى الجهات المعنية. (روسيا اليوم)
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