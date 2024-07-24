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عربي-دولي

فيديو جديد يظهر جثة مطلق النار على ترامب.. سيناتور جمهوري نشره

Lebanon 24
24-07-2024 | 04:37
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قام السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي بنشر مقطع فيديو للمحققين وهم يتحدثون مع سلطات إنفاذ القانون المحلية على السطح حيث تم إطلاق النار على الرجل الذي حاول اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وتظهر لقطات كاميرا الجسد التي كان يرتديها أحد العناصر على خوذته، التي تم الحصول عليها من خدمات الطوارئ في مقاطعة بيفر من خلال طلب قانون حرية المعلومات التابع للكونغرس، تظهر عملاء الخدمة السرية فوق السطح حيث تمكن توماس ماثيو كروكس من إطلاق عدة طلقات نارية باتجاه المرشح الجمهوري خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا يوم 13 تموز الحالي.

وفي الفيديو، يمكن رؤية جثة كروكس ملقاة على الأرض والدماء تسيل منها بينما يناقش عملاء الخدمة السرية ما إذا كانت إحدى الدراجة الموجودة في مكان قريب مملوكة له.
 
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ويستفسر أحد عملاء الخدمة السرية أيضا عما إذا كان الضباط يعرفون عن مشتبه به آخر تم اعتقاله ويقال إنه مالك الدراجة، وهو ما رد عليه الضباط بأنهم لم يكونوا على علم.

ويسمع أيضا أحد الضباط وهو يقول إن قناص الخدمة السرية التقط عدة صور لتوماس كروكس قبل أن يفتح كروكس النار على ترامب.(روسيا اليوم)


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