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عربي-دولي

مقطع فيديو لامرأة يثير غضب المصريين.. شاهدوا كيف ضربت حماتها بوحشية!

Lebanon 24
24-07-2024 | 04:39
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أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تظهر فيه امرأة تضرب وتسحل حماتها من على الدرج، غضبا كبيرا.

ونشر حساب باسم علي نبيل مقطع فيديو تظهر في 3 نساء، بينهم امرأة تقف وتنظف الدرج، وعند جلوسها، تهاجمها زوجة ابنها بوحشية، وتحاول ضربها بخشبة، وتسحلها على الدرج، فيما تحاول والدة الزوجة (المرأة الثالثة) التهدئة وفصل الزوجة عن حماتها. 
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وكتب نبيل معلقا على الفيديو: "أمي  حقك عليه يا نور عيني.. لو إني موجود مكنش حصل اللي حصل.. ملعون أبو الغربة.. للأسف دي مراتي اللي بتضرب أمي اللي هيا في مقام أمها.. دا المفروض يعني.. كانت علطول أمي تقولي معليش يا علي وادي آخرتها..مراتي اسمها نداء حمدي أحمد محمد أبو زيد وأمها اللي كانت ظاهرة في الفيديو اسمها راندا محمد العراقي..حبيت انزل الفديو علشان مشين يقولو في البلد أن أمي هيه اللي ضربتها الأول، وهما مش ضربوها بس الحمد لله نسيو إن في كامرات.. قسما بالله إن أني بمر بظروف ما يعلمها الا الله وحق أمي هخدو..نازل مصر إن شاء الله قريب وحسبي الله ونعم الوكيل".
 
 
 



واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما فعلته الزوجة غير أخلاقي ويحب أن تحاسب عليه، وقال أحدهم معلقا: "لا حول ولا قوة الا بالله العلي..العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل..الست دي مينفعش تبقى مراتك ولازم تخد حق امك وربنا هيخلصكو منها إن شاء الله"، وأضاف آخر: "حسبي الله ونعم الوكيل مفيش تربيه والله ولا في أصل ولا في دين..أقسم بالله حرام دي كافرة"، وتابع آخر: "أي وجع القلب ده حقك عليا يا ست الكل..ربنا يجبلك حقك وحسبى الله ونعم الوكيل ألف مرة". (روسيا اليوم)

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