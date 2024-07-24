Advertisement

عربي-دولي

من دولة عربية.. إليكم قصة شاب سيحمل "علم اللاجئين" في أولمبياد باريس!

Lebanon 24
24-07-2024 | 06:14
A-
A+
Doc-P-1226047-638574242078651413.jpg
Doc-P-1226047-638574242078651413.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سيدخل فريق اللاجئين الأولمبي خلال حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس، الجمعة، وفي مقدمتهم شاب سوري، سيحمل علم الفريق بكل فخر.

هذا الشاب هو يحيى الغوطاني، الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، والذي يشارك مع فريق اللاجئين الأولمبي، في رياضة التايكواندو لوزن 68 كغ.
Advertisement

من هو الغوطاني؟

يحيى هو الابن البكر لأسرة مكونة من 7 أبناء، اكتشف لعبة التايكواندو بالصدفة، وذلك عندما أخبره صديقه في مخيم للاجئين في الأردن، حيث كان يقيم مع عائلته، عن دورة للتايكواندو تقيمها المؤسسة الإنسانية للتايكواندو في عام 2016، وهكذا تعرف يحيى على تلك الرياضة، من دون أن يعلم أنها ستغير حياته برمتها.

في أكاديمية التايكواندو بمخيم الأزرق في الأردن، أبدى يحيى قدرة فطرية على ممارسة تلك الرياضة، وصار يطمح للوصول إلى أعلى المستويات التي يحلم بتحقيقها أي رياضي، فقد وصل إلى المستوى الثاني من الحزام الأسود بعد مرور 5 سنوات فقط على ممارسته للعبة، بالرغم من كل التحديات والظروف التي تعيقه عن تحقيق ذلك داخل المخيم، كما شارك في العديد من البطولات الدولية خارج الأردن بدعم من الاتحاد العالمي للتايكواندو.

في أيار الماضي، وخلال مهرجان الأمل والأحلام الرياضي الذي يمتد لثلاثة أيام، وهو عبارة عن مبادرة إنسانية سنوية مشتركة ينظمها الاتحاد العالمي للتايكواندو والمؤسسة الإنسانية للتايكواندو، تحقق حلم يحيى، إذ اختير رسميا لينضم إلى 36 رياضيا من 11 دولة يتنافسون على 12 لعبة رياضية في دورة الألعاب الأولمبية ضمن الفريق الأولمبي للاجئين الذي اختارته اللجنة الأولمبية لدورة الألعاب التي ستقام بباريس في عام 2024.

بعدها، تم اختيار يحيى لحمل العلم الرسمي للفريق، خلال حفل الافتتاح التاريخي المرتقب.

يعتبر فريق اللاجئين هذا أكبر فريق أولمبي للاجئين تشكل حتى اليوم، ليمثل السكان النازحين الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، فقد شارك 10 رياضيين لاجئين في فريق أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، و29 رياضيا لاجئا ضمن فريق أولمبياد طوكيو عام 2020.

خلال أيام، سيتنافس يحيى مع أفضل لاعبي التايكواندوا في العالم في الحصول على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في باريس عام 2024 تحت شعار الفريق الأولمبي للاجئين التابع للجنة الأولمبية الدولية. (سكاي نيوز عربية)

عربي-دولي

رياضة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:44 | 2024-07-24
07:31 | 2024-07-24
07:13 | 2024-07-24
07:09 | 2024-07-24
07:05 | 2024-07-24
07:00 | 2024-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24