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عربي-دولي

فضيحة يكشفها تقريرٌ أميركي عن إسرائيل.. ماذا قال؟

Lebanon 24
24-07-2024 | 06:57
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أكدت شبكة "CNN" الأميركية، نقلاً عن مذكرات داخلية لمنظمة الصحة العالمية، أنّ "إسرائيل تمنع الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية، من ذوي الأصول الفلسطينية من دخول قطاع غزة".

وقال أطباء من عدة منظمات إغاثية تحدثوا لـ"CNN" إن هذه السياسة أجبرتهم على تجنب توظيف أي عامل طبي من أصول فلسطينية، أو يحمل هوية فلسطينية في رحلاتهم، لتجنب دخول غزة بطاقم غير مكتمل، حيث يأتي الرفض غالباً في اللحظة الأخيرة، مما لا يترك للمنظمات وقتاً كافياً لملء الأماكن الفارغة.
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واستعرضت "CNN" مذكرات داخلية لمنظمة الصحة العالمية، من أوائل شهر حزيران الماضي، تصف ما يسمونه بـ"سياسة إسرائيل الجديدة"، حيث تم نصح مجموعات الإغاثة بعدم جلب مهنيين طبيين من أصول فلسطينية، حتى لو كان أحد الوالدين أو الأجداد فقط، في رحلات البعثات.

وفي هذا السياق، أكد الطبيب مصطفى مصلح، رئيس الجمعية الطبية الباكستانية، أن هناك مزايا كبيرة لإشراك العاملين في المجال الطبي ممن يمتلكون نفس الخلفية والجذور مع السكان الذين يعالجونهم، في بعثات مماثلة، لأنهم قادرون على فهم اللغة والثقافة، مشيراً إلى أنه لا يمكن المخاطرة في ذلك في هذه المرحلة بسبب العدد المحدود للمقاعد المتاحة. (الميادين نت)
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