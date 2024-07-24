Advertisement

عربي-دولي

كييف تعلن رغبتها واستعدادها لتفاوض "عقلاني" مع روسيا

Lebanon 24
24-07-2024 | 06:55
A-
A+
Doc-P-1226062-638574266781527577.jpg
Doc-P-1226062-638574266781527577.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في محادثة مع نظيره الصيني وانغ يي "استعداد كييف ورغبتها بالتفاوض مع روسيا"، بعد حظر كييف أي تفاوض مع موسكو بموجب مرسوم أصدره زيلينسكي.

وقال كوليبا حسب المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ: "الجانب الأوكراني مستعد، وراغب بحوار ومفاوضات مع الجانب الروسي، تكون عقلانية ولها أهمية عملية وتهدف إلى تحقيق سلام عادل ودائم".
Advertisement

وأشاد كوليبا بـ"الدور النشط والبناء الذي تلعبه الصين في تعزيز السلام والحفاظ على النظام الدولي"، بعد انتقادات من نظامه واتهامات لبكين بـ"الانحياز لموسكو ودعمها للحرب الروسية على أوكرانيا". 

بدوره حذر وانغ يي وزير الخارجية الصيني من خطر تصعيد النزاع، وشدد على أن الصين تؤيد التسوية عبر الوسائل السياسية والمفاوضات حصرا، وستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا.

ووصل وزير الخارجية الأوكراني إلى الصين في زيارة دولة يوم أمس.

وتزايد مؤخرا الحديث في أوكرانيا عن المفاوضات مع روسيا، حيث صرح فلاديمير زيلينسكي بأنه "يدرك ضرورة إنهاء الأزمة الأوكرانية بأسرع وقت ممكن".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:25 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2024-07-24
09:55 | 2024-07-24
09:50 | 2024-07-24
09:19 | 2024-07-24
09:09 | 2024-07-24
09:04 | 2024-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24