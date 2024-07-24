كييف تعلن رغبتها واستعدادها لتفاوض "عقلاني" مع روسيا

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أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في محادثة مع نظيره الصيني وانغ يي "استعداد كييف ورغبتها بالتفاوض مع روسيا"، بعد حظر كييف أي تفاوض مع موسكو بموجب مرسوم أصدره زيلينسكي.وقال كوليبا حسب المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ: "الجانب الأوكراني مستعد، وراغب بحوار ومفاوضات مع الجانب الروسي، تكون عقلانية ولها أهمية عملية وتهدف إلى تحقيق سلام عادل ودائم".وأشاد كوليبا بـ"الدور النشط والبناء الذي تلعبه الصين في تعزيز السلام والحفاظ على النظام الدولي"، بعد انتقادات من نظامه واتهامات لبكين بـ"الانحياز لموسكو ودعمها للحرب الروسية على أوكرانيا".بدوره حذر وانغ يي وزير الخارجية الصيني من خطر تصعيد النزاع، وشدد على أن الصين تؤيد التسوية عبر الوسائل السياسية والمفاوضات حصرا، وستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا.ووصل وزير الخارجية الأوكراني إلى الصين في زيارة دولة يوم أمس.وتزايد مؤخرا الحديث في أوكرانيا عن المفاوضات مع روسيا، حيث صرح فلاديمير زيلينسكي بأنه "يدرك ضرورة إنهاء الأزمة الأوكرانية بأسرع وقت ممكن".