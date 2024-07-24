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عربي-دولي

معلومات جديدة تُكشف عن طائرة النيبال المنكوبة.. هذا ما حصل قبل الكارثة

Lebanon 24
24-07-2024 | 07:05
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أكد مسؤولون أن 18 شخصا لاقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة ساوريا النيبالية للطيران واشتعلت فيها النيران أثناء إقلاعها من العاصمة كاتمندو اليوم الأربعاء.

وأضاف المسؤولون أن الطائرة، التي كانت تقل طاقما مكونا من فردين و17 فنيا، كانت في طريقها إلى مطار بوخارا الجديد في نيبال لإجراء صيانة دورية.
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كما أوضحت هيئة الطيران المدني في نيبال في بيان، أن الطائرة انحرفت إلى اليمين بعد الإقلاع بقليل، وتحطمت على الجانب الشرقي من المدرج.

وقال موكيش خانال رئيس قسم التسويق في ساوريا إنه كان من المقرر أن تخضع الطائرة للصيانة لمدة شهر ابتداء من الخميس، ومن غير الواضح سبب تحطمها.

يذكر أن الطائرة تحطمت قرابة الساعة 11,15، وفق بيان للجيش، مضيفا أن فريق الاستجابة السريعة التابع للجيش ساعد في جهود الإنقاذ. (العربية)


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