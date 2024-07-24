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عربي-دولي
ماسك نكث بالوعد.. هل تراجع عن دعم ترامب؟
Lebanon 24
24-07-2024
|
09:04
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أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه لم يتبرع بمبلغ 45 مليون دولار لدعم حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، قائلا إن ما ينشر في الإعلام غير صحيح.
وبحسب ما ورد خصص ماسك المبلغ القياسي لـAmerica PAC، التي أسسها جنبا إلى جنب مع مانحين محافظين بارزين آخرين. وجاء هذا الوعد في نفس اليوم الذي أعلن فيه ترامب أنه اختار السيناتور جي دي فانس ليكون نائبا له.
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وفي مقابلة يوم الثلاثاء مع المعلق المحافظ جوردان بيترسون، تراجع ماسك عن التقارير التي تحدثت عن مبلغ 45 مليون دولار لترامب، وقال: "ما ينشر في وسائل الإعلام غير صحيح".
وأوضح ماسك لاحقا في منشور عبر منصة "إكس" التي يملكها، أنه سيظل يدعم America PAC. ولم يؤكد أو ينفي مبلغ الـ45 مليون دولار، أو نسبة الأموال التي ستخصص لدعم ترامب.
وكتب: "إنني أقدم بعض التبرعات إلى لجنة العمل السياسي الأمريكية، ولكن على مستوى أقل بكثير والقيم الأساسية للجنة العمل السياسي تدعم الجدارة والحرية الفردية. إن الجمهوريين في الغالب، ولكن ليس بالكامل، يقفون إلى جانب الجدارة والحرية". (روسيا اليوم)
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