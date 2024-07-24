شكله مخيف ويزور الأرض كل 71 عاماً.. لماذ أثار "مذنب الشيطان" اهتمام العلماء؟

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أثار المذنب المعروف بـ"مذنب الشيطان" بسبب مظهره المخيف، اهتمام علماء الفلك وهواة مراقبة السماء خلال مروره النادر بالقرب من الأرض.وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأميركية فإنه ورغم أن الكسوف الكلي للشمس كان الحدث الأبرز في نيسان 2024، إلا أن هذا المذنب الفريد جذب الأنظار بمظهره الغريب الذي يذكر بتنوع الكون.يعود المذنب 12P/Pons-Brooks أو "مذنب الشيطان" لزيارة الأرض كل 71 عاما، وهو معروف بلمعانه الاستثنائي عند اقترابه من كوكب الأرض.وقد اكتسب لقبه "الشيطاني" بسبب مظهره غير المعتاد بعد انفجار غازي في عام 2023، حيث ظهرت له هياكل تشبه القرون نتيجة انبعاثات غير متساوية للغاز والغبار.لا يدعو المذنب الشيطان إلى القلق ولا يشكل أي تهديد للأرض، حيث يجعله مساره المائل يمر بين مداري الأرض والزهرة قبل أن يغادر النظام الشمسي الداخلي.كان أفضل وقت لمشاهدة المذنب في نيسان 2024، عندما كان في أقرب نقطة له من الشمس والأرض.ومع ذلك، قد يظل مرئيا في نصف الكرة الشمالي باستخدام منظار أو تلسكوب صغير حتى وقت لاحق من العام.يعتبر "مذنب الشيطان" نوعا من البراكين الجليدية، حيث يطلق الماء والأمونيا والميثان بدلا من الصخور المنصهرة.ويعرف أيضا باسم "أم التنانين" بسبب ارتباطه بزخة شهب كابا دراكونيدس السنوية.وقد تم اكتشافه لأول مرة في عام 1812، ولم يتم تحديد مساره بدقة إلا بعد رؤيته مرة أخرى في عام 1883.ويعد مرور مذنب الشيطان بالقرب من الأرض فرصة نادرة للعلماء لدراسة هذه الأجرام السماوية الغامضة بشكل أفضل.