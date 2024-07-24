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طالب النائب الديمقراطي الأميركي جمال بومان باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عوضا عن تكريمه في الكونغرس، مؤكدا شعوره بالاشمئزاز من استقباله بهذه الحفاوة.وكتب بومان في مقال لصحيفة "الغارديان" البريطانية أن "الولايات المتحدة وحكومتنا الفيدرالية تحب تصوير نفسها على أنها قادة في مجال السلام والدبلوماسية وحقوق الإنسان".وأضاف: "في عيون العالم، نرغب أن ينظر إلينا على أننا أناس متعاونين وبناة للتحالفات، وأننا نعمل سوية لحل المشاكل في كافة أنحاء العالم بينما في الواقع وفي أروقة السلطة فإن الأمر مغاير تماما".وأردف بومان في مقاله: "سيأتي نتنياهو إلى المجلس لإلقاء خطاب مشترك أمام أعضاء الكونغرس، وهو أحد أعلى التكريمات الممنوحة للقادة الأجانب. لقد تمت دعوته في خضم ما أقرته محكمة العدل الدولية على أن هناك إبادة جماعية تقوم بها الحكومة الإسرائيلية".وتابع النائب الديمقراطي: "نحن نمرّ بلحظة محورية في ديمقراطيتنا ومجتمعنا حيث يتعين علينا أن نسأل أنفسنا: كيف نريد أن نكون ممثّلين على الساحة العالمية؟ ما الذي ندافع عنه كأمة إذا كنّا ندعو مجرم حرب متهما لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس وهو يفرض عقابا جماعيا على مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال؟ لا ينبغي أن يكون استهداف مجرم حرب هو جوابنا". (روسيا اليوم)