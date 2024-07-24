روسيا تعترض 3 طائرات بريطانية فوق البحر الاسود.. ماذا في التفاصيل





وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن طائرة روسية من طراز Su-27 رافقت طائرة الاستطلاع الاستراتيجية RC-135 ومقاتلتين من طراز "تايفون" وهي تابعة لسلاح الجو البريطاني في البحر الأسود، قبل انتهاكها حدود الدولة الروسية.

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وأوضح البيان أنه "في 24 تموز، تم اكتشاف أهداف جوية تقترب من الحدود الوطنية الروسية فوق المجال الجوي للبحر الأسود بواسطة وسائل الرقابة الروسية المتمركزة هناك، وبهدف منع انتهاك الحدود تم إرسال مقاتلة سو-27 تابعة لقوات الدفاع الجوية المناوبة".



وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية قام بتحديد الأهداف الجوية على أنها طائرة استطلاع استراتيجية من طراز RC-135 ومقاتلتان من طراز "تايفون" تابعتان لسلاح الجو البريطاني. أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء باعتراض طائرة مقاتلة روسية لثلاث طائرات بريطانية فوق البحر الأسود.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن طائرة روسية من طراز Su-27 رافقت طائرة الاستطلاع الاستراتيجية RC-135 ومقاتلتين من طراز "تايفون" وهي تابعة لسلاح الجو البريطاني في البحر الأسود، قبل انتهاكها حدود الدولة الروسية.وأوضح البيان أنه "في 24 تموز، تم اكتشاف أهداف جوية تقترب من الحدود الوطنية الروسية فوق المجال الجوي للبحر الأسود بواسطة وسائل الرقابة الروسية المتمركزة هناك، وبهدف منع انتهاك الحدود تم إرسال مقاتلة سو-27 تابعة لقوات الدفاع الجوية المناوبة".وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية قام بتحديد الأهداف الجوية على أنها طائرة استطلاع استراتيجية من طراز RC-135 ومقاتلتان من طراز "تايفون" تابعتان لسلاح الجو البريطاني.

وعند اقتراب المقاتلة الروسية، قامت الطائرات العسكرية الأجنبية بالدوران بعيدا عن الحدود الوطنية لروسيا، وعادت الطائرة الروسية بسلام إلى قاعدتها مانعة انتهاك الحدود الوطنية الروسية.



وخلصت الوزارة إلى أن تحليق المقاتلة الروسية تم تنفيذه وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون عبور المسارات الجوية أو الاقتراب بشكل خطير من الطائرات التابعة لدولة أجنبية. (روسيا اليوم)