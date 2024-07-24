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عربي-دولي

ذعر في دولة عربيّة.. مياه البحر انحسرت عن الشاطىء هل يؤشّر هذا الأمر لزلازل وتسونامي؟

Lebanon 24
24-07-2024 | 10:52
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انشغلت الأوساط المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، بانتشار أنباء تفيد بانحسار مياه البحر عن بعض شواطئ البلاد، ما أثار ذعراً بين المواطنين استدعى تدخل السلطات.

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية للتحقق من الأمر، فنفى الأخير تماما صحة كل الأنباء المتداولة.
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وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه لا صحة لانحسار مياه البحر عن بعض شواطئ البلاد، نتيجة موجات مد بحري "تسونامي" ناتج عن زلازل في البحر المتوسط، موضحاً أن انخفاض منسوب المياه في تلك الشواطئ يعد ظاهرة طبيعية تحدث بشكل طبيعي نتيجة التغيّرات المناخية، وتكون مرتبطة بحركتيّ المد والجزر، ولا علاقة لها مطلقاً بحدوث أعاصير مدمرة.

كما شدد على أن منسوب المياه سيرتفع مرة أخرى في موعد محدد وبشكل طبيعي، مناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي تستهدف إثارة الهلع بينهم، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. (العربية)
 
 
 

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