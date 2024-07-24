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عربي-دولي

الإمارات تعزز عملياتها الإغاثية في غزة وتطلق مشروعاً لصيانة خطوط المياه

Lebanon 24
24-07-2024 | 11:12
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أعلنت الإمارات، الأربعاء، شروعها في تنفيذ مشروع صيانة لخطوط مياه مدمرة في قطاع غزة، الذي يشهد حربا إسرائيلية مدمرة منذ نحو 10 أشهر.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن المشروع يأتي ضمن "عملية الفارس الشهم 3"، والتي أطلقتها الإمارات عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين أول الماضي لدعم الفلسطينيين.
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ووفق المصدر ذاته "وضعت عملية الفارس الشهم 3 حجر الأساس لمشروع صيانة خطوط المياه المدمرة في مدينة خان يونس الذي تموله الإمارات، بالتعاون مع بلدية خان يونس ومصلحة مياه بلديات الساحل".
وتنفذ المشروع "شركة مُختصة لإيصال المياه إلى سكان المحافظة، الذين يعانون من صعوبة وصول المياه بسبب انهيار البنية التحتية وتدمير الشبكات والآبار في مُختلف المناطق".
وتسعى عملية الفارس الشهم 3 إلى "توفير المياه لكافة المناطق من خلال المشاريع الإنسانية، خصوصاً المناطق المُكتظة التي تحوي أعدادا كبيرة من النازحين، الذين وصل عددهم 900 ألف نسمة في مدينة خان يونس" وفق الوكالة.
وأضافت: "يستهدف التمويل الإماراتي للبلدية إصلاح الخطوط وضخ المياه لهم، بالإضافة لحملة توزيع المياه والصهاريج التي تتوجه لمختلف مراكز الإيواء التي وصل عدد المستفيدين منها 70 ألف مُستفيد وما زالت مُستمرة". (الاناضول)
 
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