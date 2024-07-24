ألمانيا ترفض وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، إن بلاده لم تقرر وقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدا أنها ستواصل تزويدها.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شولتس في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين، على خلفية مطالبات بوقف تسليح إسرائيل التي تمارس "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 10 شهور.وصرّح بأن حكومته لن تدعم دعوات مقاطعة البضائع والخدمات والسلع القادمة من إسرائيل، وقال: "بصراحة، أجد مثل هذه المطالب مثيرة للاشمئزاز"، وفق تعبيره. (الاناضول)